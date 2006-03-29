Медведчук кулаками не махатиме, але референдум проведе

Екс-голова Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) Віктор МЕДВЕДЧУК підкреслює, що СДПУ(о) проведе референдум про вступ України до НАТО і Єдиного економічного простору, не зважаючи на його відставку з посади голови партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СДПУ(о), про це В.МЕДВЕДЧУК заявив у розмові з журналістами.

Говорячи про долю ініційованого СДПУ(о) й «Опозиційним блоком НЕ ТАК!» Всеукраїнського референдуму щодо НАТО і ЄЕП, В.МЕДВЕДЧУК заявив: «Я впевнений, що СДПУ(о) й партії, що входять в «Опозиційний блок НЕ ТАК!», докладуть всіх зусилль, щоб референдум відбувся. Ми не можемо не виправдати довіри мільйонів людей, які нам повірили. Які повірили в те, що у них є гарантоване Конституцією право самим визначати своє майбутнє. Й ми обов`язково забезпечимо це право».

Коментуючи журналістам причину своєї відставки, він, зокрема, сказав: «Лідер партії, яка програла парламентські вибори, повинен подавати у відставку. Це моє рішення відповідає всім нормам демократії, прихильником якої я був завжди й залишаюся сьогодні. Я, як будь-який керівник, повинен нести відповідальність за результати роботи. При цьому я залишаюся членом партії, в якій вже 12 років, — єдиної партії в своєму житті».

Відповідаючи на запитання журналістів, чому в зв`язку з численними заявами різних політичних сил про факти фальсифікацій і підтасовувань результатів виборів «Опозиційний блок НЕ ТАК!» не ініціював перерахунку голосів, В.МЕДВЕДЧУК підкреслив: «Я вважаю, що після бійки кулаками не махають. А якщо фальсифікації результатів виборів мали місце, значить, ми самі винні в тому, що наші члени виборчих комісій і спостерігачі не забезпечили адекватну й ефективну систему контролю в ході голосування».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.МЕДВЕДЧУК подав у політбюро СДПУ(о) заяву про свою відставку з посади голови партії.