Політика відкритих дверей для нових членів НАТО є мертвою на найближче майбутнє - експерт



Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявив нідерландський експерт Род де Війк, директор Центру стратегічних досліджень, в Гаазі на конференції, присвяченій вересневому саміту НАТО в столиці Уельсу Кардіфі.

”Політика розширення НАТО мертва на найближче майбутнє. Якщо Україна подасть заявку на членство в НАТО - це розлютить Росію Путіна. Якщо ви не впевнені в правильності кроку, то ви не розширюєтесь, ви не надаєте гарантій безпеки. Політика відкритих дверей в НАТО є дуже проблематичною зараз”, - сказав де Війк.

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Посол США при НАТО Даглас Лут, відповідаючи на запитання, чому Альянс не приймає до своїх лав Грузію, в якій існує внутрішній консенсус щодо членства в НАТО, відповів: ”Питання розширення НАТО - це насамперед національна політика, підготовча робота для виконання критеріїв для членства».

Новий український уряд заявив, що питання членства України в НАТО не на порядку денному, а виконувач обов`язки президента Олександр Турчинов сказав нещодавно, що Росія своїми діями в Криму штовхає Україну до НАТО.