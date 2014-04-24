Росія на Перекопі будує нову "Берлінську стіну" - Огризко

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Огризко зазначив, що зараз фактично триває фаза побудови нової "Берлінської стіни".

"Ось тільки питання для Москви: вони ще не вирішили, де вона буде проходити - по території східних областей України, через центр України або обмежиться Кримом", - підкреслив екс-міністр.

За його словами, Росія таким чином починає обкопуватися.

Читайте такожРосіяни створять три КПП на кордоні Криму з Україною

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія продовжує мінувати так званий кордон з Україною з боку Кримського півострова.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс заявив, що відомство обурене такими діями російської сторони.

За словами дипломата, ці наміри російської сторони в міністерстві розцінюють як черговий крок на шляху закріплення анексії Криму і як свідчення грубого порушення Росією норм міжнародного права, зокрема про повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в її визнаних кордонах.