За військові навчання «Весняна злива» Генштаб виписав собі премію у 9,6 млн - Тимчук

"Процес «розподілу» премій військовим керівництвом. Глава Департаменту фінансів Міноборони генерал-лейтенант Марко дав на підпис міністру оборони документ (з клопотанням начальника Генштабу), який той радісно підписав. На премії за навчання «Весняна злива» пішло 20 млн грн. З них Сухопутним військам - 2 млн 971 тис. гривень, Повітряним силам - 1 млн 717 тис. гривень, оперативним командуванням по дрібницях. Зате Генштаб собі відірвав самий жирний шматок - 9 млн 640 тис. гривень!", - написав у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУкраїнці зібрали на потреби армії більше 91 мільйона гривень

Він також зазначив, що Генштаб і "пальцем не поворухнув" під час виведення військовослужбовців з Криму.

"Зараз на сході наші військові якщо де відкривають вогонь в порядку самооборони, так всупереч волі Генштабу, під відповідальність командирів на місцях. На самих навчаннях «Весняна злива» і літаки падали, і танки вибухали. Мобілізація, за яку відповідає саме Генштаб, перетворилася в сумний цирк", - підкреслив Тимчук.