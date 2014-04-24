Мешканці Слов'янська відмовляються бути живим щитом

Численні заклики до беззбройних людей у Слов'янську захищати живим щитом позиції сепаратистів поширюються через соціальні мережі, повідомляє Остров.

"Терміново!!! Потрібні мирні жителі на БЗС і Черевківку (блок-пости навколо Слов'янська). У нас почалася спец операція всі хто можуть на комбікормовий і туди звідки дим всім всім всім друзі сусіди родичів у нас почався штурм!!!!!!! Потрібно блокувати всі в'їзди в місто, не пускаємо ЗС в місто!!!", - говориться в одному з таких закликів.

У той же час, як повідомляє Сегодня, заклики не викликають ентузіазму в місцевих жителів.

Читайте такожВійськові залишили взятий блокпост біля Слов'янська, його знову контролюють сепаратисти«Ще вчора вдень у соціальних мережах з'явилося відео, де хтось скликає всіх жителів в центр міста до 15:00 «зі всім необхідним», але ми дивилися трансляцію з веб-камер - так все тихо. Швидше за все, «дурних нема», і йти живим щитом ніхто не хоче, або просто людям набридло гратися у війну», - розповіла місцева мешканка Ірина Круглова.

За її словами, над містом літає військова техніка.

«Я живу в центрі, і поки у нас все тихо, але пішла чутка, що йде зачистка барикад, попросили забрати дітей зі шкіл та садочків. Мобільний зв'язок не працює. Пройшлася по центру - тихо. Невелика паніка тільки біля навчальних закладів. У школах міста є охоронці, але швидше номінальні. Так що батьки організували чергування власними силами, після початку занять школи закриваються зсередини. Дітей ходить на уроки приблизно 20%. В основному старшокласники, адже у них іспити і вступ», - пояснила вона.

Читайте такожМВС: У Слов'янську під час спецоперації вбито п'ять екстремістівЧитайте такожТакож слов'янчанка підкреслила, що з інтернетом в місті відбуваються «дива». «На будь-який запит, наприклад, «Україна», «фашизм», навіть «свастика» (мені треба було зібрати матеріал), 5 сторінок пошуку видає лише інформацію про «Донецьку Народну Республіку» і про славні подвиги ополченців. Хоча ключових слів немає ні в назві, ні в описі матеріалу. Містика», - резюмувала вона.