Російських військ біля кордону поки не побільшало - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook у зв'язку із заявою міністра оборони РФ Сергія Шойгу про початок навчань російських військ поблизу держкордону з Україною.

“Ми не спостерігаємо помітного збільшення угруповання російських військ поблизу кордонів з Україною. За нашими даними, російські батальйонні тактичні групи загальновійськових з'єднань Південного і Західного військових округів, про які говорить глава МО Росії, були сформовані ще кілька днів тому (про що повідомляла група "Інформаційний опір")”, - написав Тимчук.

Читайте такожРосійська армія підганяє до кордонів з Україною БТРи, артустановки та командно-штабну машинуЗа його інформацією, у 150-кілометровій зоні від держкордону на території Росії, як і раніше, налічується до 50 тис. російських військовослужбовців.

“Таким чином, важко говорити про нинішнє зосередження російських військ біля кордону як реакцію Росії на АТО, що проводиться на сході України. Дане угруповання російських військ було зосереджене біля кордонів до цих подій”, - відзначив Тимчук.

Що стосується 20-кілометрової прикордонної зони, то, за його даними, впродовж останньої доби було відмічено: “На Донецькому напрямку. Поблизу н.п. Гукове (Ростовська обл., 2 км від кордону) на автотрасі було зафіксоване переміщення 50 БТР, 2 танків, до 1 тисячі військовослужбовців. На Слобожанському напрямку. Від н.п. Хомутовка (Курська обл., 15 км від кордону) до н.п. Кругла Поляна (Брянська обл., 1 км до кордону) - висувалася колона з 5 танків”.