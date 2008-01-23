Мороз каже, що намагався витягти Ющенка з лайна

У лідера соціалістів Олександра Мороза накопичилася купа претензій до Президента Віктора Ющенка. Зрозуміло, переважна більшість їх стосується проведення позачергових виборів до ВР, на яких СПУ “пролетіла” повз парламент.

Серед іншого Мороз в інтерв’ю газеті Хрещатикствердив, що Ющенко проігнорував навіть резолюцію ПАРЄ (йдеться про низку указів Президента про проведення дострокових виборів – всього 4 указа – які Мороз вважає антиконституційними, і які так і не спромігся розглянути Конституційний суд).

Лідер СПУ наполягає, що “коли наміри Президента стали очевидними, в дискусіях із ним та іншими я відстоював саме цей порядок — проводити дострокові вибори на законних підставах. Те ж тоді заявляв і Віктор Ющенко, але замість виконання своїх обіцянок проігнорував навіть резолюцію ПАРЄ, ухвалену 17 квітня 2007 року. Асамблея спеціально розглянула українське питання, врахувала гарантії Президента щодо виконання судових рішень і записала цю вимогу в своїй резолюції. Щоб уникнути дотримання власного слова, Віктор Ющенко через кілька днів скасовує перший антиконституційний указ і видає новий. Теж антиконституційний. Згодом іще двічі”, - сказав Мороз.

Свою позицію щодо підписання Ющенком, Януковичем та Морозом угоди, у якій закріплювався термін проведення дострокових виборів, лідер СПУ пояснив тим, що на той момент це було єдиним виходом з ситуації, що мала призвести до кровопролиття.

“Після того, як провокації з боку Секретаріату глави держави (і його особисто) досягли кульмінації, коли стала очевидною небезпека громадянського конфлікту, кровопролиття, потрібен був все-таки правовий вихід зі створеної ситуації. Він знайшовся у вигляді угоди.

Нагадаю, що переговори щодо виборів та іншого велися під керівництвом Президента між бізнесовими групами Партії регіонів та “Нашої України”. Я в тих торгах участі не брав, - заявив Мороз. - Тупик, до якого переговори привели, міг бути розв’язаний дикунським методом, із застосуванням сили. Розпорядження (зокрема Віктором Ющенком) були вже зроблені. До слова, це один із предметів юридичного розслідування, що згодом обов’язково має бути. Свідчень з цього приводу у мене було достатньо”.

Разом з тим Мороз продовжує наполягати, що навіть 7 пунктів “угоди трьох” не давали підстав проведення виборів, які можна було би реалізувати у рамках законодавчого поля. “Підстави, можу те скільки завгодно підтверджувати, якими в правовому полі України і за демократичного забезпечення їх реалізації не можна було скористатися. Але це давало змогу усім, і Президенту найперше, продемонструвати повагу до Конституції і вийти із створеного ним же тупика. Віктору Ющенку була простягнута рука, щоб витягнути його з того лайна, в яке його запроторили різні “любі друзі”.