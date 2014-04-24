В Раді Федерації хочуть введення "миротворчих військ" в Україну

Про це "Известиям" заявив член Ради Федерації Валерій Шнякін.

"Потрібно терміново саджати за стіл переговорів Росію, США, ЄС і Україну і домовлятися про введення на південний схід миротворчого контингенту. Зараз ми формуємо таку пропозицію, і вона буде винесена на засідання Ради Федерації 29 квітня, а якщо ситуація загостриться ще більше, то не виключаю, що і раніше. Очевидно, що ближче до президентських виборів в Україні, призначених на 25 травня, то ескалація насильства буде тільки зростати, а разом з цим зросте кількість убитих і поранених", - заявив він.