РФ встановила держкордон між Кримом і Україною - ЗМІ
09:22, 25 квітня 2014Політика
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Між материковою Україною і Кримом встановлено державний кордон.
З сьогоднішнього дня відкривається державний кордон між Україною та Кримом / REUTERS
Як повідомляє ТСН, в.о. начальника Федеральної міграційної служби Росії Петро Ярош заявив, що з сьогоднішнього дня починають діяти нові правила перетину кордону.
"З 25 квітня відкривається державний кордон. Найближчим часом буде визначено, де будуть встановлені пункти пропуску, як перетинати кордон, а також необхідність видачі міграційних карт", - сказав Ярош.
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Повідомляється, що прикордонна служба здійснює контроль на 27 пунктах пропуску.
Як повідомляв УНІАН раніше, російські військові мінують територію на кордоні з Кримом.
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