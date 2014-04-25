РФ встановила держкордон між Кримом і Україною - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, в.о. начальника Федеральної міграційної служби Росії Петро Ярош заявив, що з сьогоднішнього дня починають діяти нові правила перетину кордону.

"З 25 квітня відкривається державний кордон. Найближчим часом буде визначено, де будуть встановлені пункти пропуску, як перетинати кордон, а також необхідність видачі міграційних карт", - сказав Ярош.

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Повідомляється, що прикордонна служба здійснює контроль на 27 пунктах пропуску.

Як повідомляв УНІАН раніше, російські військові мінують територію на кордоні з Кримом.