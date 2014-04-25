Меркель закликала Путіна звернутися до сепаратистів, аби ті склали зброю

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, так зміст телефонної розмови Меркель з Путіним передав журналістам речник канцлера Штеффен Шейберт.

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Він заявив, що Росія має публічно звернутися до сепаратистів на сході України, аби ті склали зброю, і що поведінка Москви від часу проведення Женевської конференції 17 квітня є такою, що "абсолютно розчаровує".

Очікування Ангели Меркель, сказав її речник, були такими, що Росія активно візьметься за імплементацію Женевських домовленостей. "Якщо не буде змін на краще, тоді буде правильним бути готовими до нових санкцій", - сказав Шейберт, додавши, що мають бути відчиненні водночас і двері до діалогу з Москвою.

Шейберт зауважив, що ОБСЄ та її спостережна місія в Україні потребують підтримки усіх сторін.