У Донецьку показали "шпигунів Правого Сектору", схожих на бомжів

Двох "агентів" бомжуватого вигляду привели на прес-конференцію з явними слідами побоїв на обличчі. "Шахтар" Юрій Нікулін-Хорошун з Шахтарська і безробітний зі Львова Олександр Пащук в недавньому минулому, за їхніми словами, учасники Майдану, передає сайт 062, що нещодавно зазнав атаки сепаратистів.

У присутності журналістів Нікулін-Хорошун повідав, що був завербований в Києві "сірим кардиналом Майдану" Тризубом для ведення шпигунської діяльності у Донбасі.

В його обов'язки входило "вимірювати середню температуру по Донбасу" "за шкалою Ріхтера". За ці цінні відомості йому була обіцяна нагорода в тисячу доларів.

Сирота Олександр Пащук, російськомовний львів'янин, "офіційно", зареєстрований в "третій сотні", поскаржився на бронхіт і простатит, підхоплені ним на Майдані, і заявив, що приїхав у Донецьк по медичну допомогу, яку йому обіцяла "волонтер Оля" - у Києві йому у допомозі відмовили.

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Обидва "диверсанти", крім прохання повернути мобільники й обіцянок отримати російський паспорт, не висловили ЗМІ жодних скарг на погане поводження.