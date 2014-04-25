Рабинович: Влада дає привід для визнання виборів недемократичними

Поділяючи кандидатів у президенти на «важливих» та «неважливих», влада порушує права громадян і дає привід засумніватися в чесності майбутніх виборів.

Про це на прес-конференції в УНІАН у Києві заявив кандидат у президенти Вадим Рабинович.

«Це не просто слова, - підкреслив Рабинович, - у нас є цьому конкретний доказ». Він нагадав, що 18 квітня до виборчого законодавства було внесено зміну, що скасовує надання обов'язкової державної охорони для всіх учасників президентської гонки. Однак після цього спеціальними указами в.о.президента Турчинова цю норму повернули, але тільки для частини кандидатів.

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«Виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов повернув держохорону шістьом людям: Тігіпко, Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Добкіну та Богомолець. До цього спеціальним таємним розпорядженням була виділена держохорона пану Тягнибоку. Я вважаю це порушенням Конституції та виборчого законодавства в частині рівності кандидатів», - підкреслив Вадим Рабинович.

За його словами, він подав відповідну скаргу до Центральної виборчої комісії, посилаючись на статтю 19 Конституції і ч. 1 ст.3 Закону «Про вибори президента», в яких йдеться про те, що органи державної влади, місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані забезпечити принцип рівних виборів.

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«Турчинов, виділивши «VIP-групу» з шести осіб, порушив усі принципи рівності. Я вважаю, що надання особливих привілеїв цим людям - ознака упередженого ставлення до кандидатів у президенти. Це створення нерівних прав і умов при участі у виборчому процесі», - підкреслив Рабінович.

Він нагадав, що всі укази президента повинні публікуватися в спеціальних друкованих виданнях. Однак розпорядження Олександра Турчинова щодо держохорони для кандидатів не було опубліковано в офіційній пресі.

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«Виходить, що країна переходить на режим ручного управління. Закони більше не працюють. Вже сьогодні, коли до виборів ще місяць, високий чиновник може за своїм особистим бажанням розділити нас на групи, дати меседж суспільству - ці важливі, а ці - ні. Все це призведе до того, що в день голосування ми почуємо, що вибори були нечесними та недемократичними», - застеріг кандидат Рабінович.

При цьому він заявив, що у нього були труднощі з майданчиком для проведення прес-конференції, а деякі журналісти, дізнавшись тему брифінгу, чесно зізналися, що бояться приходити, побоюючись санкцій зверху.

«Мабуть, ми дуже страшну тему якусь підняли. Але якщо ми боїмося говорити правду, тоді я не знаю, навіщо люди вмирали на Майдані, і навіщо взагалі була ця революція», - резюмував Вадим Рабинович.