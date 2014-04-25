Терористи в Донецьку вимагають не називати їх "сепаратистами" та показувати по телевізору

Про це кореспондентові УНІАН повідомив редактор цього сайту Роман Лазоренко.

За його словами, сьогодні 8 осіб у балаклавах, у камуфляжній формі, з битами несподівано пришли до редакції, розташованої на другому поверсі офісної будівлі «Голден Хауз» (недалеко від стадіону «Донбас Арена») і представили на трьох друкованих аркушах свої вимоги щодо ведення редакційної політики з урахуванням інтересів самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Вони поставили вимогу «доводити до населення лише перевірену і всебічно висвітлену інформацію про діяльність ради Донецької народної республіки та інших органів і представництв Донецької народної республіки», не допускати «обвинувального тону на чию-небудь адресу і застосування специфічних термінів, пов'язаних з насильством», «узгоджувати розклад програм, в яких братимуть участь представники всіх комітетів інших структурних органів Донецької народної республіки».

Читайте такожНа Донеччині сепаратисти відпустили американського журналіста«За роз'ясненням звертатися до центрального органу Донецької народної республіки», - сказано у вимогах.

Також до вимог додаються «Роз'яснення».

У цій частині вимагають: «Не використовувати термін «сепаратисти», використовувати терміни: «мітингувальники», «активісти Донецької народної республіки», «Рада Донецької народної республіки», «Президія Ради Донецької народної республіки»; Не поширювати плітки, чутки та іншу неперевірену інформацію без офіційного коментаря прес-служби Донецької народної республіки, або офіційного коментаря членів Президії Ради Донецької народної республіки; Запрошувати на телеефіри політичних телепередач членів Президії Ради Донецької народної республіки; В обов'язковому порядку надавати інформацію в прес-службу Донецької народної республіки про події, або події, які можуть так чи інакше зачіпати інтереси Донецької народної республіки».

За словами Лазоренка, представники «ДНР» передали йому ці вимоги, підписані спікером ради «ДНР» В. Маковичем і секретарем ради «ДНР» Н. Пшеничною і поставили вимогу «настійного дотримання їх».

В момент, коли люди в камуфляжі з'явилися в редакції, одна із співробітниць встигла вискочити з кімнати і викликати міліцію, а також подзвонити колегам. Але, за її словами, міліція кілька разів передзвонювала і запитувала, «може не варто їхати». І, коли представники «ДНР», пробувши в редакції не менш як 15 хвилин, вийшли з офісу, тільки тоді прибула міліція, яка і склала протокол про подію.