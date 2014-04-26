Канада відмовилася запускати супутник з Байконура через ситуацію в Україні

Про це в Twitter заявив експерт в космічній галузі Пітер де Селдинг, повідомляє РБК.

Планувалося, що Канада надішле супутник на космодром Байконур, а звідти його запустять в космос в червні 2014р. з ракетою-носієм «Союз-2.1б». Разом з М3МSat планувалося запустити космічний апарат «Метеор-М» №2, микроспутники МКА-ПН2 («Релек»), Ukube-1, SkySat-2, TechDemoSat-1, AISSat-2, DX-1, «Бауманець-2» і Venta-1.

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Супутник M3MSat призначений для моніторингу морських суден і передачі повідомлень.

Відмову Канади від запуску супутника вже прокоментував віце-прем'єр Дмитро Рогозін. «Канадці прокололися. Відмовилися від запуску свого супутника, визнавши його військовим. А раніше запевняли, що він цивільний. На гроші канадці "попали" точно», - написав куратор ОПК у своєму Twitter.

Отримати коментар Роскосмосу поки не вдалося.

Відносини між Росією і Канадою загострилися після початку кризи в Україні. У березні Оттава ввела візові та фінансові санкції проти російських чиновників і банку «Росія».