ЄС розширить список санкцій російських громадян найближчими днями – ЗМІ

Як очікується, до списку санкцій США буде включено 15 осіб, нібито причетних до ситуації в Україні. Білий дім підтвердив, що нові санкції США проти Росії будуть готові до понеділка, 28 квітня, передає РІА «Новости».

Раніше Рейтер із посиланням на власні джерела повідомив, що високопоставлені дипломати ЄС проведуть у понеділок екстрену зустріч, на якій обговорять введення нових санкцій проти Росії. За даними агентства, зустріч відбудеться близько полудня.Читайте такожКраїни G7 вводять жорсткі санкції проти Росії

Про готовність розширити санкції 26 квітня заявили також країни G7. Зокрема, як відзначається в заяві, G7 (США, Німеччина, Японія, Велика Британія, Франція, Італія і Канада) готова посилити санкції проти Росії «зважаючи на необхідність забезпечення мирних виборів в Україні наступного місяця».