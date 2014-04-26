На Донеччині терористи готують провокації під виглядом правоохоронців - ЗМІ
14:46, 26 квітня 2014Політика
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У Донецькій області терористи готують провокації під виглядом міліції, службовців Внутрішніх військ і Національної гвардії.
У Донецькій області терористи готують провокації під виглядом під виглядом міліції - ЗМІ/ REUTERS
Сепаратисти готують у Донецькій області ряд провокаційних збройних кампаній під виглядом міліції, службовців Внутрішніх військ і Національної гвардії, що може призвести до ескалації конфлікту на сході України і введення на територію країни російських військ, повідомив джерело в правоохоронних органах, повідомляє Острів.
Зокрема, відомо, що на руках у сепаратистів «є автоматична та вогнепальна зброю, форма різної комплектації і автотранспорт з синіми спецномерами».
«Все це може бути використано проти народу під виглядом дій співробітників міліції, службовців Внутрішніх військ і Національної гвардії», - сказав співрозмовник агентства Острів.
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