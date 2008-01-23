Єврокомісія не може допомогти у вирішенні проблеми на польсько-українському кордоні

Єврокомісія не бачить можливості допомогти у вирішенні проблеми черг вантажівок на українсько-польському кордоні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Ми зараз нічим не можемо допомогти”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що Єврокомісія уже надала значну допомогу Польщі в облаштуванні кордонів та прикордонних переходів.

“Ми, звичайно, стежитимемо за ситуацією, однак на сьогодні ми не бачимо ніяких можливостей для надання допомоги у вирішенні цього питання”, - сказав представник Єврокомісії.

Співрозмовник агентства також зауважив, що великі черги вантажівок викликані, у тому числі, посиленням прикордонного контролю на зовнішніх кордонах Польщі після її приєднання до Шенгенської зони 21 грудня 2007 року. Водночас, він наголосив, що ці заходи не спрямовані проти України, а є уніфікованими для всіх зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

“Коли йдеться про розширення Шенгенської зони, ми, звичайно, вимагаємо посилення контролю та безпеки на зовнішніх кордонах”, - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, після приєднання Польщі до Шенгенської зони 21 грудня 2007 року на українсько-польському кордоні значно ускладнилася ситуація з перетином кордону вантажними автомобілями. З обох боків кордону накопичилися величезні черги. За даними Держмитслужби України, лише на одному пункті пропуску – “Ягодин” - за добу з 15 на 16 січня на в`їзд в Україну було пропущено 256 одиниць вантажного і 1121 одиниця легкового автотранспорту, на виїзд – відповідно 256 і 980 одиниць, що в 1,5 рази менше, ніж у середньому за добу в 2007 році.

Серед причин черг – посилення заходів безпеки у зв’язку із приєднанням Польщі до Шенгенської зони та дефіцит кадрів у Польській митній службі.

22 січня Держмитслужба України повідомила про досягнення домовленості міжі міністерствами фінансів України та Польщі щодо остаточної нормалізації ситуації з пропуском товарів і транспортних засобів та упорядкування роботи польських контролюючих служб у пункті пропуску Дорохуськ (польсько-український кордон, зона діяльності Ягодинської митниці) до 1 квітня поточного року.

23 січня в черзі на митний огляд перед польсько-українським пунктом перетину кордону в Дорохуську помер 50-річний водій вантажного автомобіля.