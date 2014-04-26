Нелегітимна влада Криму запевняє, що має резервний план водопостачання
16:17, 26 квітня 2014Політика
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Нелегітимна влада Криму запевняє, що має резервний план водопостачання анексованого Росією півострова.
Нелегітимна влада Криму запевняють, що у них є резервний план водопостачання Криму
"Крим без води не залишиться! Резервні плани є. З питною водою проблем немає. С\г виробникам будуть компенсовані збитки", - написав у Twitter нелигитимный глава Криму Сергій Аксьонов.Читайте такожПостачання води в Крим з Кубані та Кавказу нереальні - російський академік
Крим без води не залишиться! Резервні плани є. З питною водою проблем немає. С\г виробникам будуть компенсовані збитки.
- Сергій Аксьонов (@aksenov_sv) April 26, 2014
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