Нелегітимна влада Криму запевняє, що має резервний план водопостачання

"Крим без води не залишиться! Резервні плани є. З питною водою проблем немає. С\г виробникам будуть компенсовані збитки", - написав у Twitter нелигитимный глава Криму Сергій Аксьонов.Читайте такожПостачання води в Крим з Кубані та Кавказу нереальні - російський академік

Крим без води не залишиться! Резервні плани є. З питною водою проблем немає. С\г виробникам будуть компенсовані збитки. - Сергій Аксьонов (@aksenov_sv) April 26, 2014