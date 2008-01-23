Тимошенко відреагувала на бійку Луценка і Черновецького

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає усіх не політизувати ситуацію навколо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

За словами керівника уряду, компетентним органам уже доручено розбиратися з ситуацією, що склалася.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона особисто не була свідком даного конфлікту.

«Тому, мені здається, потрібно дочекатися, поки компетентні органи скажуть своє слово. І я б не хотіла, щоб з цього питання робили масштабну політизацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах заарештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено.

Міністр внутрішніх справ заявив, що це відверта брехня, і що після завершення РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не роблять”.

“Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами міністра, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

Разом з тим мер Києва заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просить повідомити його впродовж тижня.

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