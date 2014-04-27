У Донецьку 300 чоловік прийшли мітингувати на підтримку референдуму

Як повідомляє «Острів», в мітингу беруть участь близько 300 прихильників самопроголошеної ДНР.

На початку мітингу вони вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих в результаті протистояння в Донецькій області та співробітників «Беркута», загиблих у Києві.

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Зі сцени лунають заклики всіма можливими способами боротися проти «київської хунти», а також рекомендації в обов'язковому порядку прийти на референдум 11 травня.

«Співголова «тимчасового уряду» самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилин заявив, що для референдуму все готово. Передбачається, що на нього буде винесено лише одне питання: «чи Підтримуєте ви акт про державну самостійність ДНР?».

«Ми з вами отримуємо суверенітет і, маючи його, ми можемо вирішувати, вступати нам на правах федералізації з будь-якої з країн чи ні», - сказав він.

Один з виступаючих висловив невдоволення, що керівництво ДНР за три тижні існування нічого не зробила для покращення життя донеччан. Люди в балаклавах змусили чоловіка покинути сцену.