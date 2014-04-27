У Харкові - масова бійка футбольних ультрас з молодиками з георгіївськими стрічками

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У Харкові тривають сутички міжфутбольними ульстрас харківського «Металіста» та дніпропетровського «Дніпра», які проводили ходу вулицями міста за єдність України, з активістами з георгіївськими стрічками.

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Як передає кореспондент УНІАН, сутички тривають на вулиці Плеханівській. На цей час постраждало вже кілька людей. Щонайменше 5 лежали на тротуарі та проїжджій частині скривавленими.

Для надання допомоги потерпілим прибули кілька карет «швидкої». Також працюють волонтери Червоного Хреста.

До місця події прибули 3 автобуси з бійцями спецпідрозділу міліції. Серед правоохоронців також є постраждалі. Принаймні, у двох з них розбиті обличчя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 19:30 в Харкові відбудеться футбольний матч між "Металістом" та "Дніпром".