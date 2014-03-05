У Донецьку сепаратисти спровокували масову бійку

Як повідомляють Новини Донбасу, на мітинг за соборність прийшло близько 5 тисяч осіб. Учасників проросійського сепаратистського мітингу було близько 2 тисяч.

Коли люди почали розходитися, почалася бійка. Ультрас ФК "Шахтар" захищали і прикривали відхід учасників мітингу "За єдину Україну".

Проросійські учасники, які підійшли з боку Донецької ОДА біля фонтану на площі Леніна, спочатку не давали пройти учасникам мітингу за соборність, а потім почали бійку. У бійці брали участь близько 400 осіб.

Учасників антисепаратистського антивоєнного мітингу відловлювали по одному проросійські активісти, пшикали їм в очі балончиками, били, обпльовували, повідомляє видання.

Станом на 19:50 близько 100 проросійських активістів оточили автозак, почали його розгойдуватиі штовхати, внаслідок чого автозак перекинувся і вдарив машину ДАІ, спровокувавши ДТП.

Щоб ультрас, які захищали мирних донеччан, не переслідували проросійські активісти, налаштовані на бійки і провокації, міліція розвозить ультрас в автозаках з площі Леніна по місту.

Пізніше почалася друга бійка біля будівлі колишнього Міністерства вугілля.