В Росії почали закривати доступ до українських сайтів
08:14, 28 квітня 2014Політика
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Влада Росії закрила доступ до ряду українських сайтів.
Роскомнагляд заблокував доступ до ряду українських сайтів / Роскомнагляд
Роскомнагляд закрив доступ до ряду сайтів, де нібито українці закликали влаштувати масові акції протесту у Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на управління Генпрокуратури по Сибірському федеральному округу.
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"Роскомнаглядом обмежений доступ до більш ніж 10 інформаційних ресурсів, що містять заклики інтернет-спільнот українських націоналістів до масових акцій протесту в Росії", - йдеться в повідомленні.
Про які конкретно спільноти йде мова, прокуратура не уточнює.
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