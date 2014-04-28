В Росії почали закривати доступ до українських сайтів

Роскомнагляд закрив доступ до ряду сайтів, де нібито українці закликали влаштувати масові акції протесту у Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на управління Генпрокуратури по Сибірському федеральному округу.

Читайте такожРоскомнагляд заборонив найбільший український сайт для програмістів

"Роскомнаглядом обмежений доступ до більш ніж 10 інформаційних ресурсів, що містять заклики інтернет-спільнот українських націоналістів до масових акцій протесту в Росії", - йдеться в повідомленні.

Про які конкретно спільноти йде мова, прокуратура не уточнює.