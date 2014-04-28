Прихильники ісламістської організації "Хізб ут-Тахрір" масово тікають з Криму

Про це повідомив в понеділок перший заступник голови виконкому Всесвітнього конгресу татар Ренат Валіуллін.

"В Сімферополі та Криму досить багато мечетей. Разом з тим є тенденції, є течії, які у свій час отримали досить широке поширення на Україні, скажімо, діяльність партії "Хізб ут-Тахрір", яка законом не заборонена в Україні, а у нас в Росії визнана екстремістською організацією", - сказав Валіуллін під час відеомосту в РИА Новости.

За його словами, після окупації Криму Росією доволі велика кількість прихильників ісламської організації залишили територію Криму. Він додав, що не хотів би називати конкретні цифри.

Читайте такожКримчани масово переселяються в інші регіони України - Мінсоцполітики"Хізб ут-Тахрір" - ісламська організація, заснована в 1953 році в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського суду. Декларованою метою діяльності організації є "відновлення справедливого ісламського способу життя та ісламської держави (халіфату) і втілення в ньому ісламської системи". Діяльність "Хізб ут-Тахрір" на території ЄС заборонена в Німеччині (за антисемітську пропаганду), а також у Данії та Великобританії.

У Росії в лютому 2003 року Верховний суд РФ визнав організацію терористичною і заборонив її діяльність, що спричинило за собою залучення ряду учасників руху до кримінальної відповідальності, так, у жовтні 2008 року Національний антитерористичний комітет повідомив, що за рік був притягнутий до відповідальності 31 член угруповання в Татарстані, Башкортостані, Курганській і Челябінській областях.

В Україні організація не заборонена.