Тимошенко скасує лобістські акти Януковича наступного разу

На прохання Секретаріату Президента український уряд переніс на наступне засідання питання про скасування низки постанов попереднього складу Кабміну, які суперечать українському законодавству. Про це Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила журналістів на брифінгу, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

"Сьогодні були підготовлені до скасування кілька рішень попереднього уряду, але за пропозицією представників Секретаріату Президента вони перенесені на наступне засідання уряду", - зокрема, підкреслила голова уряду.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи є серед цих нормативних актів документи з грифом "Не для друку", Ю.Тимошенко сказала: "Я думаю, що наступної середи я зможу вам сказати, які документи скасовані. На сьогоднішньому засіданні уряду жоден документ не скасований, тому мені нема чого коментувати, оскільки за пропозицією представників Секретаріату Президента ці питання були зняті з розгляду. Ми хочемо працювати злагоджено в демократичній команді, ми хочемо, щоб була згода між Кабінетом Міністрів, Секретаріатом Президента, Президентом і Верховною Радою, і тому ми прагнемо рухатися в системі гармонії".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів Ю.Тимошенко мав намір скасувати низку нормативних актів своїх попередників, які "суперечать Конституції України і носять лобістський характер". Про це вранці повідомляла сама Прем`єр-міністр.