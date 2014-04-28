Командиру спецбатальйону в Луганську підбили око, але його не викрали - МВС

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Відділу зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, поширена у соцмережах інформація про захоплення командира батальйону «Темур» не відповідає дійсності.

Читайте такожТерористи у Слов'янську взяли в полон близько 40 людей - СБУ«Співробітники спецпідрозділу відправилися до Щастинської школи міліції для проходження підготовки. У районі автовокзалу міста Щастя їх заблокували місцеві жителі, виник конфлікт, сутичка, унаслідок якої у Юлдашева підбито око. Підкреслюю, це все попередні дані, всю інформацію уточнюємо. Але захоплення Темура не було!», - заявила Погукай.

За її словами, на даний момент правоохоронці везуть співробітників спецпідрозділу «Темур» під охороною до Луганська.

Раніше у соцмережі Facebook з'явилася інформація, що терористи захопили керівника батальйону «Темур» Юлдашева.

«По Щастю: міліція підтвердила, що Темура Юлдашева, який очолює спецпідрозділ МВС, захопили і нібито везуть до СБУ. Підрозділ "Темур", близько 30 чоловік, які їхали на навчання, в оточенні проросійських десь на в'їзді в Щастя, за ними виїхала міліція. За інформацією Дорожнього контролю, нападники були з монтировками і ножами, нібито навіть були чутні постріли. Чого хочуть від або за Темура - наразі інформації немає», - повідомила на своїй сторінці Юлія Красильникова.

Нагадаємо, 18 квітня в Луганську був створений силовий підрозділ «Темур», який покликаний здійснювати захист мирного населення у непростий політичний і економічний період. Командиром батальйону є Темур Юлдашев. Підрозділи входить до складу спецпідрозділу «Схід» у Луганській області.