Благодійні внески від українців армія витратить на форму для військових - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповіла в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Ольга Глобіна.

За більш ніж 110 мільйонів гривень, які сьогодні громадяни перевели Збройним Силам України через смс-повідомлення, Міністерство оборони закупить форму для військовослужбовців, а також спальні мішки, захисні шоломи та інші предмети військового побуту.

"За 22 мільйони буде придбано 10 тисяч захисних кевларових шоломів, на спальні мішки буде витрачено 8,5 мільйона гривень, 8,5 мільйона - флотська форма, 3,5 мільйона - маскувальні сітки, 2,2 мільйона - засоби зв'язку та комплектуючі до них, 2,1 мільйона - бавовняні простирадла, 1,8 мільйона - ковдри, 1,4 - матраци, 1,2 - топографічні карти, 400 тисяч гривень - наволочки і за 400 тисяч гривень будуть придбані подушки ", - сказала Глобина.

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Вона підкреслила, що в даний момент очікується підписання договорів щодо постачання тільки щодо спальних мішків, а у відношенні інших предметів із переліку, Глобина зазначила, що поки не може сказати, коли відбудуться закупівлі.

"Процедура закупівлі оголошена, але повинен бути витриманий термін процедури. На жаль, новий закон про держзакупівлі не дає права закупівлі в одного учасника. Тому ми змушені йти за процедурою відкритих торгів з усіх предметів, які ми закуповуємо. Терміни процедури дуже тривалі. Сказати, коли будуть освоєні кошти з смс-переказів, дуже важко. Тому що закон передбачає проведення повної процедури закупівлі, навіть в існуючих умовах. До того ж, законодавство передбачає можливість оскарження процедур. Тому чітко сказати, коли будуть освоєні кошти, я не можу ", - сказала Глобина .

Разом з тим, Глобіна зазначила, що надання військовим матеріальної допомоги у натуральному вигляді, тобто не грошима, а необхідними речами, значно прискорює реальну допомогу армії, оскільки в такому випадку ті чи інші речі, пожертвувані військовим, відразу, приймають на баланс тієї чи іншої військової частини.