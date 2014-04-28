ЗМІ: на мітингу в Донецьку міліціонера контузило саморобної гранатою
21:45, 28 квітня 2014Політика
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У Донецьку під час побиття агресивними сепаратистами учасників мітингу на підтримку єдності України в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою був контужений співробітник міліції.
Фото: Facebook ЄвроМайдан - EuroMaydan
Зараз він знаходиться в лікарні імені Калініна. Лікарі відмовляються коментувати даний інцидент, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожУ Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів (онлайн трансляція)
Нагадаємо, сьогодні в Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів. Після нападу на мирний мітинг 14 осіб травмовано. За словами очевидців, міліція не робила жодних спроб припинити побиття мітингувальників. Крім цього, сепаратисти розбили 5 машин учасників автопробігу на підтримку України в Донецьку.
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