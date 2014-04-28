ЗМІ: на мітингу в Донецьку міліціонера контузило саморобної гранатою

Зараз він знаходиться в лікарні імені Калініна. Лікарі відмовляються коментувати даний інцидент, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожУ Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів (онлайн трансляція)

Нагадаємо, сьогодні в Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів. Після нападу на мирний мітинг 14 осіб травмовано. За словами очевидців, міліція не робила жодних спроб припинити побиття мітингувальників. Крім цього, сепаратисти розбили 5 машин учасників автопробігу на підтримку України в Донецьку.