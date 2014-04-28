Янукович і Ко вивезли до Москви $32 млрд, вони йдуть на сепаратизм - ГПУ

Про це заявив виконувач обов’язків Генерального прокурора України Олег Махніцький в інтерв’ю британському виданню "Financial Times", повідомляє ГПУ.

«Нині Російська Федерація офіційно переховує фактично злочинців, таких як Янукович, Пшонка, Захарченко, не визнаючи їх вини», - заявив він.

"Генеральний прокурор РФ Ю. Чайка публічно заявив, що Росія не видасть їх. З Україною співпрацюють всі держави, окрім Росії. За останніми оперативними даними, тільки до Росії вивезено мінімум 32 млрд. дол. США.", - зазначив очільник Генпрокуратури.

За його словами, на запити України про допомогу відгукнулись Австрія, Князівство Ліхтенштейн, Швейцарія.

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Зокрема, за даними швейцарської сторони, на кінець 2012 року на рахунках у швейцарських банках знаходилось 2 млрд. дол. коштів українського походження. На переконання Олега Махніцького, "вказана сума не могла бути отримана законним шляхом або ж частина коштів, отримана законно, була незначною".

Генпрокуратура України розпочала низку кримінальних проваджень, в рамках яких вивчаються дані за фактами незаконного заволодіння державним майном, проведення незаконних фінансових операцій.

Як зазначив Олег Махніцький, у ході слідства накладено арешт на особисте майно підозрюваних: Віктора Януковича, Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Миколи Присяжнюка, та їх рахунки у банківських установах України на загальну суму майже 1 млрд. 300 млн. грн., у тому числі в цінних паперах – на 1 млрд. 167 млн. грн., понад 9,6 млн. американських доларів та 214 тисяч євро.

Найстрашніше, на думку керівника Генеральної прокуратури, це те, що ці кошти витрачаються як на заохочення масових вбивств, так і на фінансування сепаратизму.