У Партії регіонів відповідальність за замах на Кернеса покладають на чинну владу
Народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко вважає, що за замах на мера Харкова Геннадія Кернеса несе відповідальність чинна влада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу та нагадав про напад на екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, який відбувся раніше (15 квітня ввечері у Києві під студією телеканалу ICTV кандидата у президенти Добкіна облили зеленкою – УНІАН).
"Ми повністю покладаємо за це відповідальність на діючу владу", - сказав він.
На його думку, влада “не може врегулювати відносини в суспільстві”.
Левченко наголосив також на необхідності виконання вимог жителів Півдня та Сходу України.
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За словами Левченка, необхідно ухвалити закон про місцевий референдум та прийняти рішення про проведення всеукраїнського референдуму.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у Харкові невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Його прооперували, проте загроза для життя залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова. Сьогодні вночі Кернеса перевезли на лікування в Ізраїль.