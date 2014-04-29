У Партії регіонів відповідальність за замах на Кернеса покладають на чинну владу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу та нагадав про напад на екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, який відбувся раніше (15 квітня ввечері у Києві під студією телеканалу ICTV кандидата у президенти Добкіна облили зеленкою – УНІАН).

"Ми повністю покладаємо за це відповідальність на діючу владу", - сказав він.

На його думку, влада “не може врегулювати відносини в суспільстві”.

Левченко наголосив також на необхідності виконання вимог жителів Півдня та Сходу України.

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За словами Левченка, необхідно ухвалити закон про місцевий референдум та прийняти рішення про проведення всеукраїнського референдуму.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у Харкові невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Його прооперували, проте загроза для життя залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова. Сьогодні вночі Кернеса перевезли на лікування в Ізраїль.