Донецькі сепаратисти категорично налаштовані провести референдум 11 травня - ОДА

Активісти самопроголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР») мають намір провести референдум 11 травня, незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, активісти «ДНР» звертаються до місцевої влади з вимогами надати для цього приміщення, списки виборців, оргтехніку. Вони налаштовані категорично і заявляють про обов'язкове проведення референдуму 11 травня, незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.

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У разі відмови місцевої влади співпрацювати з ними, готуються силовим шляхом заволодіти 6 травня списками виборців, наданими Реєстром виборців України на дільниці для голосування (в рамках плану виборчої кампанії з виборів Президента України), - зазначають в облдержадміністрації.

За їх інформацією, сепаратисти заявляють, що референдум відбудеться, навіть якщо для цього доведеться працювати в наметах.

Активісти "ДНР" надали окремим керівникам міст і районів свій пакет документів для підготовки референдуму, зазначають в ОДА.

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Також в окремих містах представники "ДНР" планують 1 травня провести мітинги з роз'яснення умов голосування.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингарі штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

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7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

За словами співголови «тимчасового уряду» самопроголошеної Донецької народної республіки Дениса Пушиліна, передбачається, що на референдум буде винесено лише одне питання: "Чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки?".

Пушилін також заявляв, що, на його думку, на даний час "республіка" контролює 90% території Донецької області, і що він упевнений в успішному проведенні 11 травня референдуму. За його словами, необхідна сума для фінансування проведення референдуму про статус Донбасу вже є.