Донецькі сепаратисти категорично налаштовані провести референдум 11 травня - ОДА
Активісти «Донецької народної республіки» звертаються до місцевої влади з вимогами надати для проведення референдуму приміщення, списки виборців, оргтехніку.
Активісти самопроголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР») мають намір провести референдум 11 травня, незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.
Згідно з повідомленням, активісти «ДНР» звертаються до місцевої влади з вимогами надати для цього приміщення, списки виборців, оргтехніку. Вони налаштовані категорично і заявляють про обов'язкове проведення референдуму 11 травня, незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.
Читайте такожГубернатор та мер Донецька попросили у Турчинова провести національний референдум 25 травня
У разі відмови місцевої влади співпрацювати з ними, готуються силовим шляхом заволодіти 6 травня списками виборців, наданими Реєстром виборців України на дільниці для голосування (в рамках плану виборчої кампанії з виборів Президента України), - зазначають в облдержадміністрації.
За їх інформацією, сепаратисти заявляють, що референдум відбудеться, навіть якщо для цього доведеться працювати в наметах.
Активісти "ДНР" надали окремим керівникам міст і районів свій пакет документів для підготовки референдуму, зазначають в ОДА.
Читайте такожУ Донецьку 300 чоловік прийшли мітингувати на підтримку референдуму
Також в окремих містах представники "ДНР" планують 1 травня провести мітинги з роз'яснення умов голосування.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингарі штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.
Читайте такожДонецькі сепаратисти заявляють, що знайшли гроші на референдум про статус Донбасу
7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.
За словами співголови «тимчасового уряду» самопроголошеної Донецької народної республіки Дениса Пушиліна, передбачається, що на референдум буде винесено лише одне питання: "Чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки?".
Пушилін також заявляв, що, на його думку, на даний час "республіка" контролює 90% території Донецької області, і що він упевнений в успішному проведенні 11 травня референдуму. За його словами, необхідна сума для фінансування проведення референдуму про статус Донбасу вже є.