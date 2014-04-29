Вийти з літака Добкіну у Херсоні ніхто не заважав – губернатор регіону

Про це Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Одарченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як зазначає у своєму повідомленні очільник Херсонського регіону, про свій візит обласну державну адміністрацію кандидат не попереджав, із проханням щодо забезпечення будь-яких додаткових заходів безпеки не звертався.

"Зустріти Добкіна прибули близько ста п’ятдесяти осіб, серед яких були як його прибічники так і противники. Проїхавши повз натовп громадян з плакатами, які очікували на вихід кандидата у Президенти, літак зупинився на кілька хвилин. Проте Михайло Добкін з літака так і не вийшов. Далі літак розвернувся та здійснив повторний зліт. Хочу ще раз підкреслити, що жодної спроби вийти з літака Добкін не зробив, хоча цьому ніхто фізично не перешкоджав", - написав він.

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Також Одарченко вважає, що кандидат Добкін не може заявляти про нібито зірваний візит в область та перешкоджання агітації, адже він вирішив добровільно відмовитися від зустрічі із виборцями та залишити Херсонщину.

"Мені подібна позиція не зрозуміла, оскільки політик завжди має бути готовий до зустрічі як зі своїми прихильниками, так і з противниками і вміти налагоджувати відповідний діалог. Це елементарні речі: якщо ти не готовий спілкуватися з усіма - ти не можеш претендувати на роль політика загальноукраїнського рівня", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора Добкіна не випустили з літака в Херсоні. Невідомі виїхали на злітну смугу, щоб зустріти кандидата в президенти.