Добкіна не випустили з літака в Херсоні

Про це повідомляє журналіст "5 каналу" Інна Неродик на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, зазначається, що невідомим чином, активісти потрапили на злітну смугу аеропорту.

"Правий сектор(інформація не точна) виїхав на злітну смугу, щоб гарно зустріти кандидата в президенти. Пан Добкін злякався і навіть не вийшов до людей. Після, літак розвернули і він полетів назад в Харків", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що неподалік студії каналу ICTV, де Михайло Добкін повинен був взяти участь у програмі "Свобода слова", його облили зеленкою і обсипали борошном.