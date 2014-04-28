Добкіна не випустили з літака в Херсоні
11:26, 28 квітня 2014Політика
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Невідомі виїхали на злітну смугу, щоб зустріти кандидата в президенти.
Літак Добкіна відправився назад з Херсона до Харкова
Про це повідомляє журналіст "5 каналу" Інна Неродик на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, зазначається, що невідомим чином, активісти потрапили на злітну смугу аеропорту.
"Правий сектор(інформація не точна) виїхав на злітну смугу, щоб гарно зустріти кандидата в президенти. Пан Добкін злякався і навіть не вийшов до людей. Після, літак розвернули і він полетів назад в Харків", - наголошується в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що неподалік студії каналу ICTV, де Михайло Добкін повинен був взяти участь у програмі "Свобода слова", його облили зеленкою і обсипали борошном.
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