«Енергоатом» перерахував військовим майже 2,4 млн гривень допомоги

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, з початку кампанії зі збору коштів на потреби Збройних сил України (ЗСУ), що стартувала в країні на початку березня, перерахувала на потреби українських військових 2,361 млн грн.

«Перераховані кошти підуть на матеріально-технічні потреби ЗСУ та на медичне забезпечення українських військовослужбовців», - йдеться в повідомленні компанії.

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«Розуміючи критичну важливість підвищення боєздатності української армії, у зв'язку зі зростанням загроз територіальної цілісності України, трудовий колектив відокремлених підрозділів компанії продовжує збір коштів для ЗСУ», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.