Сьогодні Рада Безпеки ООН знову обговорюватиме ситуацію в Україні

Згідно з розкладом роботи Ради Безпеки ООН, засідання буде відкритим і відбудеться у другій половині дня за нью-йоркським часом (21.45 за київським часом), повідомляє RT.

Як відзначили у Постійному представництві Люксембурга при ООН, Рада безпеки ООН проведе 29 квітня першу після двотижневої перерви зустріч щодо ситуації в Україні.

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«Брифінг для членів Ради проведе заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман», - зазначається у повідомленні дипмісії.