Сьогодні Рада Безпеки ООН знову обговорюватиме ситуацію в Україні
12:53, 29 квітня 2014Політика
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Зазначається, що брифінг для членів РБ ООН проведет заступник генсека ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман.
Рада безпеки ООН сьогодні проведе відкрите засідання по Україні / un.org
Згідно з розкладом роботи Ради Безпеки ООН, засідання буде відкритим і відбудеться у другій половині дня за нью-йоркським часом (21.45 за київським часом), повідомляє RT.
Як відзначили у Постійному представництві Люксембурга при ООН, Рада безпеки ООН проведе 29 квітня першу після двотижневої перерви зустріч щодо ситуації в Україні.
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«Брифінг для членів Ради проведе заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман», - зазначається у повідомленні дипмісії.
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