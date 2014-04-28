Глава ООН вимагає негайного звільнення затриманих у Слов'янську членів місії ОБСЄ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву офіційного представника всесвітньої організації Стефана Дужаррика.

"Генеральний секретар рішуче засуджує недавнє захоплення і затримання військових спостерігачів ОБСЄ, а також ряду українських осіб, які супроводжували їх", - йдеться в заяві офіційного представника ООН.

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За його словами, Пан Гі Мун закликає відповідальних за затримання, "звільнити негайно, без будь-яких умов і неушкодженими" міжнародну групу військових.

"Генеральний секретар підкреслює, що ті, хто продовжує незаконні дії, будуть притягнуті до відповідальності за свої вчинки", - заявив Дужаррік.

Генсек ООН, зазначив він, закликає всіх, хто має вплив, сприяти терміновому врегулюванню проблеми із затриманням військової місії в Україні. "Генеральний секретар наголошує, що міжнародні місії, що працюють в Україні, повинні мати можливість безперешкодно виконувати свої обов'язки", - підкреслив Дужаррік.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених військових інспекторів ОБСЄ.