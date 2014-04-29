Міграційній службі Росії ввижається гуманітарна катастрофа в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова ФМС Костянтин Ромодановський повідомив сьогодні в Раді федерації.

«Громадяни України почали масово звертатися, які побоюються розвитку такої ситуації, вони знаходять всі можливості для тривалого перебування на території РФ. У нас щодня таких звернень 5-6 тис. на день***. Це серйозна цифра. Раніше були суцільні нулі», - сказав Ромодановський.

За його словами, існують дев'ять проблемних точок, «де найчастіше звертаються громадяни України», зокрема Москва, Московська область, Санкт-Петербург і Ленінградська область, а також області, які безпосередньо межують з Україною. Він вважає, що це «симптоми» гуманітарної катастрофи.

Уявні потоки біженців з України до Росії вже не вперше з'являються в офіційних заявах ФМС та інших відомств російського владного режиму. Ромодановський вже заявляв - без цифр - про "гуманітарну катастрофу" в Україні 16 квітня. До цього про уявних біженців говорили в нелегітимних органах влади окупованого Криму.

Пік "потоку" припав на часи вторгнення в Крим, коли в Росії начебто масово облаштовувались пункти прийому "українських біженців", а російські ЗМІ давали інформацію про сотні тисяч українців, які намагаються потрапити до РФ. Так, 2 березня російський Перший канал повідомляв, що "все більше громадян України хочуть потрапити до південних регіонів РФ", показуючи при цьому чергу автомобілів на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Водночас ФМС РФ вперто не помічає тисяч біженців, які виїжджають з окупованого Криму на материкову частину України.

*** За даними експертів, збільшення кількості громадян України, які хочуть легалізувати перебування на території РФ, пов'язане не з російською агресією і викликаною нею кризою, а зі зміною російського законодавства. Так, з 1 січня 2014 року запроваджено так звані «міграційні коридори», що обмежуються 180 днями перебування для громадян України протягом півроку, якщо не буде оформлено додатковий дозвіл. За порушення термінів перебування на території РФ автоматично запроваджується заборона на в'їзд до Росії строком від трьох років.

За даними ФМС, у РФ постійно працюють близько 1 млн. громадян України.