Сепаратисти захопили міськраду у Первомайську - активіст

"Сьогодні був "захоплений" Первомайська міськрада, поставили на неї прапор "Луганської республіки", зі всіх установ міста національні прапори зняті за дзвінком з виконкому. Думаю, що на цьому тижні обмежений контингент увійде в Луганську і Донецьку області", - зазначив активіст з Первомайська Сергій Чуб у Facebook.

Активіст підкреслює, що по містах проводяться театралізовані взяття штурмом міськвідділів міліції та виконкомів, які ніхто не захищає.

"Тимошенко зі своїми чортами, прем'єр-міністром Яценюком, в.о. президента України Турчиновим і міністром МВС Аваковим фактично віддали Донбас, а корумповані чиновники і менти радісно зустрічають "братніх диверсантів". 11-го травня референдум..." - написав він у Facebook.