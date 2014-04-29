Провокацій у перших числах травня слід очікувати, але без участі ВО "Свобода" і "Правого сектора" - експерт
Форма провокаційможе бути абсолютно різна з урахуванням присутності спецслужб Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав директор політико-правових програм центру імені Разумкова Юрій Якименко.
"1 і 9 травня дуже серйозний критичний період з точки зору загострення ситуації. Форма провокацій може бути абсолютно різна з урахуванням присутності спецслужб Росії", - сказав він.
Читайте такожЯрош пояснив, чому "Правий сектор" вступив у боротьбу з російським агресором
Враховуючи те, що на заході України через напружену ситуацію в державі націоналістичні сили відмовились від проведення маршу з нагоди чергової річниці створення дивізії СС “Галичина”.
“Я сподіваюсь, і у "Свободи", і у "Правого сектора" є розуміння ситуації і вони масло у вогонь підливати не будуть, і провокувати не будуть”, - додав Якименко.
Нагадаємо, днями у Львові відбувся "Марш величі духу", присвячений річниці створення української дивізії СС "Галичина", в якому взяло участь близько 500 молодих людей, більшість з яких була одягнена у вишиті сорочки. Захід пройшов без інцидентів.