У Львові близько півтисячі людей взяли участь в Марші на честь дивізії «Галичина»

Як передає кореспондент УНІАН, збір учасників Маршу, ініціаторами якого та активними учасниками виступила молодь з числа представників громадської організації «Рідна земля» та Студентського братства ім.Степана Бандери, розпочався на площі біля його пам’ятника на вулиці Миру.

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Там також була присутня значна кількість працівників міліції, медики, львівські байкери з національною українською символікою на мотобайках, активісти Народної самооборони Львівщини, який по всьому маршруту руху колони забезпечували дотримання правопорядку та відстежували, щоб не були вчинені провокації.

Серед присутніх на площі були кілька представників російських ЗМІ.

Ветерани національно-визвольного руху та добровольці української дивізії СС «Галичина» участь в акції не брали.

Перед початком формування колони між львів’янами та організаторами Маршу виникла суперечка через намір організаторів акції розгорнути великий банер із зображенням картини львівського художника Юрія Журавля «Небесна Сотня», який попередньо заявив журналістам, що не надавав дозволу на використання своєї картини під час проходження Маршу до річниці дивізії СС «Галичина», оскільки це, на його думку, речі які несумісні. Представники громадськості, Народної самооборони та присутні родичі загиблих Героїв Майдану також наполегливо просили організаторів Маршу прибрати цей банер.

Після суперечок організатори таки від мовилися його розгортати банер і, сформувавши колону, попереду якої були дівчата у вишитих строях з квітами та юнаки, які несли штандарти із зображенням гербів української дивізії СС «Галичина», вирушили вулицею Миру до центру міста.

Партійної символіки не було, окремі львів’яни пенсійного віку, які долучилися до акції, тримали в руках державні прапори України.

Попри запевнення організаторів, що Марш буде мовчазною акцію, щоб не викликати провокацій, учасники під час руху колони скандували гасла: «Дивізія героїв СС «Галичина!», «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації – смерть ворогам!», «Одна! Єдина! Соборна Україна!», «Бандерштат!», «Ми львів’яни – найсильніші», «Схід і Захід разом!», «Бандера, Шухевич – герої України!».

Скандування учасників Маршу викликали неоднозначну реакцію львів’ян, деякі з них намагалися зупинити молодика з мегафоном, називаючи його провокатором і закликаючи припинити скандування.

Попередньо планувалося, що учасники Маршу пройдуть до пам’ятника Тарасу Шевченку, однак організатори скоротили маршрут і на площі біля пам’ятника Жертвам комуністичних репресій поклали квіти та виголосили кілька промов.

Одна з організаторів акції, активістка громадського руху «Рідна земля» Олена Тарасова під час виступу пояснила, що маршрут акцій скоротили, бо ситуація вийшла з-під контролю організаторів і перестала бути мовчазною.

Тарасова також зазначила, що Марш сьогодні відбувся попри застереження влади та правоохоронців, оскільки «це традиційна акція, яка проходить у Львові щороку і є даниною пам’яті полеглих героїв».

Після завершення виступів, організатори залишили лампадки, які так і не запалили, біля пам’ятника Жертвам комуністичних репресій і розійшлися.

За словами начальника Львівського міського управління міліції Сергія Зюбаненка, охорону громадського порядку у місті під час акції забезпечувало близько 200 працівників міліції та активісти громадських організацій Львова. Загалом акція відбулася без порушення громадського порядку.