Сергій Таран просить не плутати його з пройдисвітами
То помилка чи провокація?
Директор Міжнародного інституту демократії Сергій ТАРАН заявляє, що не брав участі в організації екзит-полу під час президентських виборів у Грузії.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.
“Ані я, ані інститут, який я очолюю, не брали участь в організації екзит-полу під час президентських виборів у Грузії”, – сказав С.ТАРАН. Він зазначив, що ця поширена сьогодні інформація є або помилкою, або провокацією.
|Юрій Щербак, Сергій Таран та Володимир Полохало на одній з прес-конференцій в УНІАН, вересень 2007 р.
“Ці організації “прославилися” у Грузії проведенням міфічних соціологічних опитувань та екзит-полів, результати яких докорінно розходилися з результатами виборчих опитувань грузинських соціологічних служб та екзит-полу, проведеного грузинськими соціологічними фірмами, а також офіційними результатами виборів”, - зазначається в прес-релізі.