Сергій Таран просить не плутати його з пройдисвітами

Директор Міжнародного інституту демократії Сергій ТАРАН заявляє, що не брав участі в організації екзит-полу під час президентських виборів у Грузії.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Ані я, ані інститут, який я очолюю, не брали участь в організації екзит-полу під час президентських виборів у Грузії”, – сказав С.ТАРАН. Він зазначив, що ця поширена сьогодні інформація є або помилкою, або провокацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА та директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ розповсюдили повідомлення, у якому зазначається, що під час президентських виборів у Грузії діяли невідомі в Україні організації “Загальноєвропейська справа”, “Діалог для розвитку демократії”, “Міжнародний інститут демократії”.

“Ці організації “прославилися” у Грузії проведенням міфічних соціологічних опитувань та екзит-полів, результати яких докорінно розходилися з результатами виборчих опитувань грузинських соціологічних служб та екзит-полу, проведеного грузинськими соціологічними фірмами, а також офіційними результатами виборів”, - зазначається в прес-релізі.