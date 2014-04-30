Кернеса прооперували в Ізраїлі, лікарі задоволені результатом - міськрада Харкова

Лікарі прооперували мера Харкова Геннадія Кернеса в Ізраїлів ніч на середу.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці Facebook.

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"В два ночі закінчилася чергова операція. Тривала чи 8, чи то 9 годин. Знаю тільки, що лікарі дуже задоволені результатом, - написав він. - Всі інші подробиці - після 10-ти".

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову геннадія Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв з снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав важке поранення грудної клітини та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування в Ізраїль. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування пораненого за кордоном.