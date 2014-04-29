Кернеса вивезли лікувати в Ізраїль

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник Департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

За його словами, вночі до Харкова прибули ізраїльські фахівці, котрі спеціалізуються на лікування вогнепальних поранень. Вони оглянули Кернеса, зробили висновок, що українські медики зробили правильні кроки для стабілізації стану мера.

Читайте такожМВС: Одна з версій замаху на Кернеса - помста за протидію сепаратистамСидоренко додав, що ізраїльські лікарі, оглянувши Кернеса, вирішили транспортувати його до своєї клініки. Назву клініки речник Харківської міськради відмовився назвати.

За його словами, о 3:20 спеціалізований літак, на якому перебував мер Харкова, вилетів до Ізраїлю.

Сидоренко зауважив, що стан пораненого мера не поліпшився.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 квітня, невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітини та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги. За словами хірурга, який оперував Кернеса, загроза для життя пацієнта ще залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.