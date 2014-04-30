Збройні сили України приведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії - Турчинов
11:34, 30 квітня 2014Політика
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Збройні сили України приведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії.
Олександр Турчинов / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві.
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За словами Турчинова, сьогодні існує реальна небезпека розв'язання Росією континентальної війни проти України.
"Наші збройні сили приведені у повну бойову готовність", - сказав Турчинов.
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