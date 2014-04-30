Кабмін призначив Руснака заступником міністра оборони

Кабінет міністрів України призначив Івана Руснака заступником міністра оборони України. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 419-р від 23 квітня 2014 року.

«Призначити Руснака Івана Степановича заступником міністра оборони України», – йдеться в документі.

Читайте такожКабаненка призначено заступником міністра оборони України

Розпорядженням № 417-р від 23 квітня 2014 року Кабмін звільнив з цієї посади Леоніда Полякова.

«Звільнити Полякова Леоніда Ігоровича з посади заступника міністра оборони України згідно з абзацом третім частини другої статті 9 закону України «Про центральні органи виконавчої влади», – йдеться в документі.