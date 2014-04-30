Кабмін призначив Руснака заступником міністра оборони
17:14, 30 квітня 2014Політика
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Іншим розпорядженням з цієї посади звільнили Леоніда Полякова.
Івана Руснака призначено заступником міністра оборони
Кабінет міністрів України призначив Івана Руснака заступником міністра оборони України. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 419-р від 23 квітня 2014 року.
«Призначити Руснака Івана Степановича заступником міністра оборони України», – йдеться в документі.
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Розпорядженням № 417-р від 23 квітня 2014 року Кабмін звільнив з цієї посади Леоніда Полякова.
«Звільнити Полякова Леоніда Ігоровича з посади заступника міністра оборони України згідно з абзацом третім частини другої статті 9 закону України «Про центральні органи виконавчої влади», – йдеться в документі.
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