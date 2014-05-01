Близько тисячі сепаратистів у Донецьку прийшли до відділку міліції "вести переговори"

Близько тисячі прихильників самопроголошеної "Донецької народної республіки" прийшли до будівлі Донецького міськуправління міліції, повідомляє кореспондент «ОстроВа».

Люди, які в ході святкування Першотравня вже побували на площі Леніна та біля пам'ятника «Борцям за Радянську владу», заявляють, що прийшли, щоб «підтримати міліцію, яка з народом». На сходинках біля входу в будівлю стоять чоловіки у футболках з написом «Свободу Павлу Губареву», їх обличчя були приховані масками і балаклавами.

Читайте такожСепаратисти в центрі Донецьку з нагоди Першотравня перекрили рух

До них вийшов начальник міськуправління міліції Максим Кириндясов, який наголосив, що міліція завжди була з народом. «Я будь-якого громадянина - і тебе, і тебе - завжди готовий був захищати», - сказав він, звертаючись до тих, хто стоїть поруч молодим людям.

Після цього він увійшов у будинок. За словами активістів, з ним зайшли всередину і троє прихильників ДНР, які «проведуть переговори, а потім доповідатимуть про результати».

Спроб штурму немає. Люди скандують: «Беркут» і «Молодці», аплодують.