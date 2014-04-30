Україна висилає російського дипломата за шпигунство



Військово-морського аташе Посольства РФ в Україні оголошено «персоною нон ґрата» у зв’язку з його діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року.

Про це повідомляє перс-служба МЗС України.

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"В результаті успішно проведеної контррозвідувальної операції 30 квітня ц.р. російського дипломата було затримано Службою безпеки України на місці скоєння ним агентурної акції", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом дипломат повинен залишити територію України.