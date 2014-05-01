У Луганськ вже везуть бюлетені для "референдуму" - голова терористів

Бюлетені для проведення референдуму вже готові, їх везуть у Луганськ.

Про це сьогодні, 1 травня, на мітингу біля захопленої будівлі Луганської облдержадміністрації заявив очільник терористів у Луганській області Валерій Болотов, передає кореспондент CXID.info. Читайте такожУ Луганську замість «Першого національного» тепер транслюють «Росії 24»Читайте такожДе друкувалися бюлетені і звідки їх везуть, він не уточнив. Мітинг триває, на площі зібралося кілька сотень людей.

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