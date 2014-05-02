У Краматорську перестав ходити громадський транспорт, сполучення зі Слов'янськом припинено

У Краматорську у зв'язку із загостренням ситуації в регіоні тимчасово припинено рух усіх видів громадського транспорту.

Як повідомляє Kramatorsk.INFO з посиланням на заступника міського голови Андрія Безсонного, автомобільне сполучення зі Слов'янськом тимчасово повністю припинено.

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Крім того, залізничний рух через станцію Краматорськ також повністю зупинено на всіх напрямах, міжміські автотранспортні перевезення з Краматорська сьогодні також здійснюватися не будуть.