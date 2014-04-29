Ситуація в Донецькому регіоні загострюється, дії сепаратистів стають агресивнішими - ОДА

"Напередодні травневих свят і призначеної дати проведення так званого референдуму (11 травня) дії сепаратистів стають агресивнішими і ворожими. Відчувши безкарність, вони посилили свої вимоги і проводяться акці", - йдеться в повідомленні прес-служби Донецької ОДА, повідомляють Новости Донбасса.Читайте такожУ Донецьку затримали найбільш агресивних учасників нападу на мирний мітинг

Зокрема, посилився тиск представників агресивних сепаратистів на керівників міст і районів з метою зобов'язати їх до організації проведення референдуму. Також у екстремістів викликає агресію українська символіка, зростає непримиренність по відношенню до людей, позиція яких відрізняється від принципів сепаратизму.